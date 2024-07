Een Stief Kwartiertje: Paticipatie-opbstakels

Het is een sociaal zeer wenselijk, maar evenzeer soms ongemakkelijk maatschappelijk fenomeen: de participatiesamenleving. Nagenoeg niemand is tegen het participeren van burgers in hun eigen leefomgeving; het is zelfs wenselijk en noodzakelijk om tot goede besluitvorming te komen. Een decennium geleden heeft zelfs de koning daartoe opgeroepen tijdens een troonrede en sindsdien doet hij met vallen en opstaan zijn best daaraan te voldoen, maar dit terzijde.

In onze regio spelen momenteel een paar participatie-obstakels, waarbij waarschijnlijk een rechter eraan te pas moet komen om de partijen niet te laten struikelen over hun goede bedoelingen. Een echte participatiesamenleving levert bij voorkeur alleen maar winnaars op, maar het tragische lot van strijd is nu eenmaal dat een winnaar alleen maar kan bestaan bij de gratie van een verliezer.

Veel gemeenten en provincies maken tegenwoordig veel werk van participatie van inwoners bij hun plannen; het scoort politiek goed en het zorgt voor betrokkenheid van burgers die minimaal evenveel wijsheid in huis hebben dan de ambtelijke beleidsmakers, vaak zelfs meer als het hun directe leefomgeving betreft. Die wijsheid kan echter ook tegen de plannen van de overheid gebruikt worden; meedenken levert immers wijsheid op. Toch wil iedereen op het eind een win-winsituatie.

Zo is er onlangs in Eerbeek een stichting opgericht, die Natuurlijk Schoon Eerbeek heet en die nu de krachten bundelt om de vervuiling van de staalslakken op de voormalige stortplaats aan de Doonweg het dorp uit te krijgen. De staalslakken zijn een bedreiging voor de omliggende natuur en het grondwater. Er zijn mensen die er hoofdpijn van krijgen, de slakken kruipen gestaag hun hersenpan in. De beweging van slakken is traag en de reactie van de provincie op de klachten is dan ook slakwaardig. Daarom wil de stichting er nu vaart achter zetten en als de provincie weigerachtig blijft waarschijnlijk aan de rechter vragen om de provincie te sommeren zich met de slakken in een niet al te trage tred naar een andere stortplaats te begeven.

Op de Posbank is de Stichting Red Heuven en de Posbank het niet eens met de maatregelen die de gemeenten Rheden en Rozendaal hebben genomen om de druk op het natuurgebied in de zomermaanden te verlichten. De afsluiting in de weekenden is uiteraard geen probleem, maar wel het opnieuw openstellen van de Schietbergseweg voor tweerichtingsverkeer. Dat is de stichting in het verkeerde keelgat geschoten, want het zorgt voor een berg problemen die niet zomaar weggeschoten kunnen worden. Wellicht zal de rechter een weg moeten vinden om de gewenste richting te bepalen.

Vooral als het om bedreiging van het milieu gaat, is het al een aantal keer voorgekomen dat de rechter de beslissende stem heeft. Dat baart veel mensen zorgen, omdat men het idee krijgt dat de rechtsprekende macht door haar uitspraken tevens de wetgevende macht wordt. We kennen in ons land de trias politica, de driemachtenleer, die de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht van elkaar scheiden en die ook elkaar bewaken. Maar in de praktijk is die scheiding er niet strikt, want de wetgevende macht, de regering, is vaak ook de uitvoerende en de Staten-Generaal kunnen we ook als een rechtsprekende macht zien. Het loopt in ons landje en dus ook in onze regio nogal eens door elkaar, zoals staalslakken door de Eerbeekse bodem en de wegen op de Posbank elkaar kruisen.

Kortom, participatie is van groot maatschappelijk belang maar tevens een opgave voor alle partijen.

Desiderius Antidotum