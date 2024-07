Een Stief Kwartiertje: Dodenweg

De Kanaalweg tussen Apeldoorn en Dieren wordt al decennia als dodenweg bestempeld, maar is nu weer zo actueel dat de weg als ware opleeft. De weg kent een haast ongekende, maar ook ongewilde belangstelling. Er is in de afgelopen tijd weer een aantal ongelukken gebeurd, waarvan de oorzaak bij de weg wordt gelegd. De weg is echter niets anders dan een lange onschuldige strook asfalt, waarop mensen met hun onheilspellende voertuigen elkaar naar het leven staan in hun pogingen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te zijn. Helaas kan dat soms de dood zijn.

Door de weg een dodenweg te noemen wordt de aandacht afgeleid van het feitelijke probleem. De weg doet al decennia niets anders dan weg te zijn en dat zelfs op een landschappelijk fraaie manier, omdat ze geflankeerd wordt door bomen en het kanaal. Als het zonlicht in het water weerspiegelt, heeft het zelfs een idyllische uitstraling; met de dood heeft de weg niets van doen. Gezien alle ophef kunnen we stellen dat het een levendige weg is, zeker geen dooie, maar in de beleving van veel mensen ook een heel gevaarlijke. Er zijn echter ook veel reacties op de bestempeling dodenweg die benadrukken dat het rijgedrag van automobilisten het probleem is en niet de weg. Ik ontken niet dat een niet al te brede weg met veel bomen in de bermen waarachter een kanaal verkeert, risico’s met zich meebrengt wanneer er iets onverwachts gebeurt. Er zijn veel mensen die de weg daardoor mijden, uit zelfbescherming.

Al jaren wordt er gesteggeld over de maatregelen die al dan niet genomen moeten worden. De meest gehoorde wens c.q. eis is verlaging van de maximale snelheid van 80 km naar 60 km. Het grootste bezwaar daartegen is de vermoedelijke verplaatsing van het probleem naar de weg, die door de dorpen Laag-Soeren, Eerbeek en Loenen loopt en extra stikstofuitstoot oplevert in de nabijgelegen natuur. Het gesteggel daarover is al jaren gaande. Bovendien verwacht men dat veel automobilisten zich niet aan die lagere snelheid zullen houden, omdat de weg in hun ogen uitnodigt tot harder rijden en er dus veel gevaarlijke inhaalmanoeuvres zullen plaatsvinden, met alle risico’s van dien. Bij verlaging van de snelheid zou de weg aangepast moeten worden aan die nieuwe snelheid, maar vooral zal er gehandhaafd moeten worden. De politie heeft er geen tijd voor en dus zullen er camera’s geplaatst moeten worden. Zo zijn er in de afgelopen jaren al talloze oplossingen voorbijgekomen. De gemeenten en de provincie worden het maar niet eens en dus verandert er in feite niets. Bij elk ongeluk laait de discussie weer op om vervolgens van het talud te glijden.

Onze bevolking groeit en daarbij ook het aantal auto’s. Gelukkig zijn er ook acties om het autogebruik te beperken. Zo heeft men in Ellecom al twee elektrische deelauto’s aangeschaft, een heel goed initiatief. Daartegenover staat dat het op onze wegen alleen maar drukker wordt. We hebben inmiddels een kabinet dat in haar plannen de maximumsnelheid op autowegen wil verhogen naar 130 km en als dat gerealiseerd wordt dan zal ook op die wegen het aantal doden stijgen en zal er meer uitstoot van stikstof zijn.

Al decennia gaan er stemmen op dat de Kanaalweg gekanaliseerd moet worden. Dat moet zorgen voor een ordelijk verloop, waarbij iedereen zich veilig voelt..eh..waant. Zoals op vele sociale terreinen is het echte probleem dat de mens beschermd moet worden tegen zichzelf, dat is de enige weg.

Desiderius Antidotum