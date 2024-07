Ecologische Autoriteit heeft zorgen over landgoederenzone Brummen

GEM. BRUMMEN – Hoewel er de afgelopen jaren veel maatregelen zijn uitgevoerd om de natuur te herstellen en uit te breiden in de Landgoederenzone Brummen, vraagt de Ecologische Autoriteit zich af of dit voldoende is. Ze adviseert de provincie Gelderland de natuurdoelanalyse voor dit gebied verder uit te werken om dit in beeld te krijgen.

De Ecologische Autoriteit kreeg van het vorige kabinet opdracht zogenoemde natuurdoelanalyses van Natura 2000-gebieden te toetsen. Zo’n analyse wordt gemaakt door de provincie en laat zien wat de staat is van de natuur in een Natura 2000-gebied. Er wordt gekeken of de maatregelen die genomen worden voor natuurherstel, samen met een daling van de stikstofuitstoot tot 2030, voldoende zijn om verslechtering te voorkomen en de doelen tot instandhouding te halen. Als dat niet het geval is, beschrijft de natuurdoelanalyse op hoofdlijnen welke maatregelen extra nodig zijn. Dit kunnen zowel maatregelen zijn om stikstofuitstoot te verminderen als andere maatregelen om de natuur te herstellen.

Landgoederenzone

De Ecologische Autoriteit heeft deze natuurdoelanalyses beoordeeld. Hierbij zijn niet alleen vanachter een bureau de cijfers bekeken, maar zijn er ook deskundigen in het natuurgebied geweest. In Gelderland is onder andere de Landgoederenzone Brummen onder de loep genomen. Dit gebied bestaat uit deelgebieden Landgoed Voorstonden en Leusveld, Hiemberg en de Empese en Tondense Heide. De stikstofbelasting is hier jaren te hoog geweest, meldt de Ecologische Autoriteit. “Andere knelpunten vormen het gebrek aan verbindingen met omliggende natuurgebieden en de hoeveelheid en kwaliteit van het water. “Deze knelpunten staan goed beschreven in de natuurdoelanalyses van de provincie en de nieuwe beheerplannen.”

Beter beeld

Ondanks de knelpunten concludeert de provincie dat verslechtering in de gebieden voor een aantal natuurtypen uitgesloten is. De Ecologische Autoriteit deelt die conclusie niet. “Hoewel er veel informatie is over de natuur in dit gebied, is onzeker of de maatregelen voldoende zijn. De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie Gelderland om de bestaande kennis beter te benutten in de natuurdoelanalyse. Dan wordt duidelijk hoe de natuur er echt voor staat, hoe effectief de maatregelen zijn en of de natuurdoelen binnen bereik zijn”, luidt de conslusie van de toetsing.

De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie om het effect en prioriteit van de genomen en geplande maatregelen beter te beschrijven, meer gebruik te maken van beschikbare gegevens en rekening te houden met klimaatverandering die vermoedelijk tot meer en langdurigere droge periodes gaat leiden. “Dan ontstaat een beter beeld van de ontwikkeling van de natuur in de gebieden en de kansen en risico’s. Ook biedt de natuurdoelanalyse dan een betere basis voor het opstellen van het provinciale gebiedsprogramma.”

ecologischeautoriteit.nl