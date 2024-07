Echtpaar Meijers-Pas 65 jaar getrouwd

VELP – Meneer en mevrouw Meijers-Pas uit Velp vierden donderdag 27 juni hun 65-jarig huwelijk. Ze kregen bezoek van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden.

Beiden zijn geboren in 1935 in Apeldoorn. Ze ontmoetten elkaar bij een dansschool in Apeldoorn en kregen later één dochter, één zoon en vijf kleinkinderen.

Mevrouw Meijers-Pas is dertig jaar lang vrijwilliger bij woonlocatie Vredenhoff van Innoforte. Ze leest graag en houdt zich bezig met breien en spelletjes spelen. De heer Meijers heeft jarenlang gevoetbald en houdt van biljarten, puzzelen en sport kijken op de tv.