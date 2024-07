Duurzame vrijwilligersorganisaties van Doesburg bij elkaar

DOESBURG – Op zaterdag 22 juni werd door Doeswatt, de energiecoöperatie van Doesburg, een kennismakingsbijeenkomst gehouden voor alle duurzame vrijwilligersorganisaties in Doesburg. Dat blijken er zo’n vijftien te zijn. Clothing loop, de imkervereniging, de bijenweide, Houtdoe, Doeswatt, Doesnatuurlijk, De Gestichten, naaiatelier Kieskleurig, mooiduurzaamdoesburg.nl, de Zwerfafvalbrigade, stichting Fraterwaard en de projectgroep Looierspark waren aanwezig. Van deze twaalf organisaties waren er 21 afgevaardigden. Het werd een geslaagde en geanimeerde bijeenkomst, waarbij iedereen met elkaar kon kennismaken. Informatie werd uitgewisseld en contacten werden gelegd voor wederzijdse hulp en ondersteuning. Afgesproken werd meer samen te werken en een dergelijke bijeenkomst in de toekomst een of twee keer per jaar te herhalen.