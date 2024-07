Duurzaamheidslening Bronckhorst bij meer maatregelen

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst verruimt de lijst van maatregelen om energie te besparen, klimaatadaptatie te bevorderen en of de woning te verduurzamen of moderniseren. Hierdoor kunnen meer inwoners een beroep doen op de Toekomstbestendig Wonen Lening.

“We hebben met elkaar nog een lange weg te gaan om alle woningen in Bronckhorst toekomstbestendig te maken. Daar helpen wij onze inwoners bij waar we kunnen”, aldus wethouder Emmeke Gosselink van wonen. “Verruiming van de Toekomstbestendig Wonen Lening is een mooie stap in de goede richting. We hopen dat zoveel mogelijk woningeigenaren op eenvoudige manier gebruik kunnen maken van dit steuntje in de rug.”

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening ondersteunt de gemeente Bronckhorst sinds 2019 eigenaar-bewoners bij het verduurzamen en/of moderniseren van hun woning. De lening is een belangrijk middel om te helpen bij het levensloopbestendig maken van de woning en om energiemaatregelen te treffen. De lijst van maatregelen die voor de lening in aanmerking komen is nu geactualiseerd.

De tijd om woningen te verduurzamen heeft niet stilgestaan. Er zijn nieuwe energiemaatregelen bijgekomen, zoals laadpalen, airconditioning en vloerverwarming. Ook zijn er nieuwe klimaatadaptatiemaatregelen toegevoegd, bijvoorbeeld om het watergebruik te verminderen, hittestress tegen te gaan en om hemelwater te gebruiken. Daarnaast zijn nieuwe maatregelen toegevoegd om langer te kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld het aanpassen van de oprit voor betere toegankelijkheid en veiligheid. Met de update in de maatregelenlijst sluit de regeling van Bronckhorst beter aan bij die van de buurgemeenten. Woningeigenaren kunnen de lening aanvragen bij Energieloket Achterhoek.

bronckhorst.nl/toekomstbestendig-wonen-lening