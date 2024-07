Duofietsen voor Brummen en Eerbeek

BRUMMEN – Donderdag 27 juni verrichte wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen de opening van Fietsmaatjes Brummen-Eerbeek. Na maanden van voorbereiding staan er nu twee mooie duofietsen in de dorpen Brummen en Eerbeek.

Vorig jaar werd het Opbouwwerk van SWB benaderd door ondernemer Ricardo Piga van Unico Finance uit Eerbeek. Zijn bedrijf bestond vijftien jaar en hij vroeg aan zijn klanten wat hun droom was. Inez Plagman uit Brummen had een hele mooie droom, namelijk een duofiets in de gemeente Brummen, zodat ze met haar vader fijn kan fietsen.

Vanuit SWB en met hulp van Inez werd dit plan uitgewerkt en met een prachtige donatie van Unico Finance en de gemeente Brummen konden er zelfs twee duofietsen worden aangeschaft: één voor Brummen en één voor Eerbeek. Ook werd de samenwerking aangegaan met het landelijke netwerk Fietsmaatjes.nl. Via dit netwerk maken mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen al jarenlang mooie fietstochten. Er is inmiddels een groep vrijwilligers die helpt om dit een succes te maken, er wordt echter nog naar meer hulp gezocht. Aanmelden kan via fietsmaatjesbrummeneerbeek.nl.