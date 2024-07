Dronken bestuurder crasht met gestolen auto

VELP – Bewoners van de Waterstraat in Velp zijn zondagavond 21 juli rond 22.10 uur opgeschrikt door een flinke knal. Een auto, die door de politie werd achtervolgd, crashte tegen een lantaarnpaal.

De politie zat achter de auto aan, die net in Presikhaaf was gestolen. Op het kruispunt IJsselstraat en Broekstraat heeft de voortvluchtige bestuurder met hoge snelheid een lantaarnpaal uit de grond gereden en is daardoor gecrasht. Door de klap zijn de air bags van de auto uitgeklapt, waardoor hij stil kwam te staan.

De bestuurder, die onder invloed was, is uit het voertuig gesprongen en op de Pastoor Schaarsstraat in de bosjes gedoken. Hier werd hij snel door de politie gevonden. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Voor dat de man het voertuig had gestolen heeft hij in Presikhaaf aan jongeren met een fatbike gevraagd of zij hem naar Velp konden brengen. De jongens weigerden dit, waarna ze een fles bier naar hun hoofd kregen.

Foto: Sebastiaan Kleijn / Persbureau Heitink