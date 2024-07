Dorpswandeling Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op zondag 4 augustus houdt de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal een wandeling in Laag-Soeren. De gidsen Cees Ursem en Harry Klein Koerkamp nemen de belangstellenden mee rondom het Soerense Veen. Om 13.00 uur begint de tocht vanaf De Waterval aan de Jut van Breukelerwaardlaan 1. Daar is voldoende parkeerruimte.

De loop gaat soms over drassig land en over privéterrein, honden kunnen niet mee. Volgens planning eindigt de wandeling rond 14.30 uur op het beginpunt. Aanmelden kan via activiteiten@oudheidkundigekring.nl. De wandeling is gratis voor leden, niet leden betalen 3 euro.