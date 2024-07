Dorpsraad Loenen Zonnedorp wil meer toeristen naar Loenen trekken

LOENEN – De Dorpsraad Loenen Zonnedorp wil meer toerisme in het dorp en volgens de belangenvereniging is er een flink aantal punten dat verbeterd kan worden om dit te bereiken. Bestuurslid Hein Reusken wil dat Loenen actiever wordt om gasten te ontvangen. Er zijn al veel plannen in ontwikkeling.

Om Loenen nog meer op de kaart te zetten, komt er een fietsknooppunt op de parkeerplaats aan het begin van de Groenendaalseweg. Vanaf hier kunnen fietsers starten met een tocht door Loenen. Begin volgend jaar krijgt Loenen een eigen toeristische website, visitloenen.nl, met alle informatie voor toeristen.

Een grote wens is ook een upgrade van de waterval met meer parkeerplaatsen, toiletten en een veiligere situatie. Dat moet met de provincie, de gemeente en het waterschap en dat is een wat langduriger proces.

“Een VVV in Loenen zou mooi zijn”, vindt Reusken, maar dat gaat volgens hem niet lukken. Hij is in gesprek met Fred Janssen van Den Eikenboom over een ruimte waar in de toekomst alle informatie over Loenen te vinden is. “Een fantastisch aanbod”, zegt Reusken. “Het zou nog mooier als dat dit in de zomermaanden ook nog kan met vrijwilligers.”

In Loenen staan ook allerlei borden, die geschonken zijn door CODA, genaamd ‘De Atlas van Apeldoorn’. Dat is een fietsroute van 19 kilometer met elf infopunten. De informatie is soms achterhaald en er is er een aantal borden verdwenen. Die worden hersteld en dat moet eind van het jaar gereed zijn. De gemeente en routebureau Veluwe zijn ook bezig met een wandrouteknooppunt, dat dit jaar gereed moet zijn. Loenen krijgt ook nieuwe toegangsborden met foto’s van Loenen, waarvan de voorbeelden al te zien zijn in Eerbeek.

Foto: Martien Kobussen

De Dorpsraad Loenen Zonnedorp wil meer parkeerplaatsen en andere voorzieningen bij de Loenense Waterval