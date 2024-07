Donderwolken trekken over de regio

HALL – Een broeierige dinsdag eindigde afgelopen week in behoorlijke wolkbreuken in de hele regio. Overdag liepen de temperaturen op tot bijna tropische waarden, maar naarmate de dag vorderde betrok de lucht. Het KNMI gaf code oranje af in een groot deel van het land. Tegen de avond bereikten donkere wolken ook onze regio, die wolken zorgde voor fikse regen, hagel en onweersbuien met flinke windstoten. Maar naast de overlast leverde het slechte weer wel spectaculaire foto’s op zoals deze, die genomen is in Hall. Na een wisselvallige weerperiode lijken de voorspellingen deze week wat beter. De eerste week van de schoolvakantie gaat, als het goed is, gepaard met zomerse temperaturen en de zon laat zich gelukkig wat vaker zien.

Foto: Henny Versteeg