Doesburgse schrijvers hopen op discussie over oorlogsdaden burgemeester Nahuys

DOESBURG – Twee maanden na publicatie van het boek ‘Het stille netwerk. Onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de Doesburgse illegaliteit, 1940-1945’ is een herdruk verschenen. Auteurs Sander Polman en Michel Wentink hebben in deze tweede druk een hoofdstuk toegevoegd over burgemeester Nahuys, waarover zij opvallende feiten te weten zijn gekomen. “Hij is benoemd tot ereburger en er is zelfs een straat naar hem vernoemd. Maar ondertussen heeft hij tijdens de oorlog niets gedaan om de joodse inwoners van zijn stad te beschermen. Sterker nog, hij heeft actief meegewerkt aan hun deportatie”, aldus de schrijvers. Ze hopen met hun publicatie een maatschappelijke discussie op gang te brengen.

Na dertig jaar burgemeester te zijn geweest in Doesburg, ging Nahuys in 1944 met pensioen. Hij was een man van statuur en werd geroemd als een burgemeester die veel voor de stad heeft betekend. Opmerkelijk, vinden Polman en Wentink in het licht van de feiten, die een veel minder rooskleurig beeld van deze burgemeester laten zien. Bij archiefonderzoek kwamen zij bewijzen tegen dat Nahuys in de oorlog actief heeft meegewerkt aan de jodenvervolging in de stad. Dat hij daarmee is weggekomen, heeft hij waarschijnlijk te danken aan het ‘old boys network’ waar hij deel van uitmaakte.

Zuivering

Na de oorlog werd niet alleen strafrechtelijk opgetreden tegen collaborateurs, maar werd er ook ‘gezuiverd’. Binnen bepaalde groepen, waaronder het burgerlijk bestuur, werden medewerkers tegen het licht gehouden en werd hun rol in de oorlog bekeken. Ook de 925 burgemeesters in Nederland werden onderzocht en van hen werden er meer dan 500 ontslagen, de meesten wegens ‘ontrouw’.

Nahuys ontsprong de dans. Zijn zuiveringsdossier zegt het volgende: ‘Burgemeester Nahuys was richting de bezetter slap en bang en op een enkel punt handelde hij zelfs onjuist. Hij bevoordeelde een kleine cirkel van vrienden. Daar hij ook niet meer in functie is, zien we verder geen reden hem aan verdere maatregels te onderwerpen’.

Het feit dat hij in 1945 al met pensioen was, maakte het voor de zuiveringscommissie weliswaar niet interessant Nahuys te onderzoeken, maar daar was volgens historicus Sander Polman wel alle reden toe. “Het zuiveringsrapport is alleen gebaseerd op een vragenlijst die is ingevuld door iemand uit het verzet, we denken Theo Weetink of Piet Willemsen. En diegene heeft Nahuys duidelijk de hand boven het hoofd gehouden, waarschijnlijk om een verleende dienst te retourneren.” Alle vragen over het doen en laten van de burgemeester werden in zijn voordeel ingevuld.

Bewijzen

In het gemeentelijk archief liggen echter volop bewijzen dat Nahuys de Duitsers actief heeft geholpen. In de studies die historicus Peter Romijn in 2006 en 2008 publiceerde, getiteld ‘Snel, streng en rechtvaardig’ en ‘Burgemeesters in oorlogstijd’, staat correspondentie van Nahuys, waaruit blijkt dat hij met name op het vlak van de jodenvervolging niet voor iedereen een burgervader was. “Hij heeft heel bewust met de Duitsers samengewerkt”, zegt Polman. “Hij leverde lijsten aan met joodse inwoners in zijn stad en stuurde actief de politie aan om deze mensen te arresteren.” Opmerkelijk is dat zelfs de kosten van een transport van joden naar Westerbork, á 57,20 gulden, werden gedeclareerd.

Nahuys wordt omschreven als een man die ‘zijn oren liet hangen’ naar gemeentesecretaris Jacobs en politie-inspecteur Schouwink. Beiden waren openlijk pro-Duits en zijn later voor hun daden veroordeeld. “Nahuys schoof hen de schuld in de schoenen van alles wat er is gebeurd, terwijl zij werkten in zijn directe opdracht”, legt Polman uit. “Hij gaf de bevelen en is dus verantwoordelijk.”

Discussie

Het is niet de bedoeling van Polman en Wentink om Nahuys nu te schande te maken. De schrijvers willen gewoon de juiste feiten presenteren en vinden het dan ook vreemd dat er na de publicaties van Romijn geen nader onderzoek is gedaan naar het handelen van de burgemeester.

Ze zien dit nieuwe hoofdstuk in hun boek, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de publicaties van Romijn, als een vooronderzoek en willen verder de gemeentelijke archieven induiken om meer correspondentie en stukken over Nahuys te vinden. “Als ons onderzoek is afgerond, willen we een rapport schrijven en dit aan burgemeester en wethouders van Doesburg aanbieden. We hopen dat er een maatschappelijk debat komt over bijvoorbeeld zijn ereburgerschap en de vernoeming van de Nahuyssingel. Wij vinden dat Doesburg hier iets mee moet, maar dat is uiteindelijk aan de Doesburgers zelf.”