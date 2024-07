Doesburg Vertelt over armoede en uitzichtloosheid

DOESBURG – Dinsdag 30 juli verschijnt er een nieuw verhaal op verhalenplatform van Doesburg Vertelt. In deze aflevering staat het Doesburg van 1946 centraal.

De binnenstad van Doesburg ziet er anno 2024 welvarend uit. Veel historische panden zijn prachtig gerestaureerd. De straten zien er piekfijn uit, met veel groen en bloemen. De stad trekt veel bezoekers van buiten. Dagjesmensen en toeristen doen één of meer dagjes Doesburg. Mede dankzij de instroom van pensionado’s uit het westen ligt het gemiddelde inkomen ruim boven het provinciale gemiddelde.

Kort na de Tweede Wereldoorlog is die situatie totaal anders. In 1946 verschijnt een rapport van het Economisch Technologisch Instituut Overijssel. Dat rapport, ‘De Sociaal Economische Verhoudingen in de gemeente Doesburg’, beschrijft de economische situatie van de stad. De omstandigheden waarin de bevolking op dat moment leeft en de conclusies die de onderzoekers daaraan verbinden, zouden we nu schokkend noemen.

Krotten in de Philippus Gastelaarstraat