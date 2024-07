Dirk Schele opent zomerseizoen De Pinkenberg

ROZENDAAL – De zomervakantie begint en dat betekent dat er weer wekelijks familievoorstellingen zijn in openluchttheater De Pinkenberg in Rozendaal. De eerste is op woensdag 10 juni, dan staat Dirk Scheele op het podium.

Het publiek van Dirk maakt in een vrolijke, muzikale voorstelling een reis om de wereld. Hij zingt liedjes als ‘Hoge bergen, verre landen’ en ‘Op het strand’. Dirk neemt zijn maatje Japie het Apie mee op reis naar de jungle, waar de kinderen leren lopen als een beer en sluipen als een tijger.

‘Op reis met Dirk Scheele’ begint om 14.00 uur. Tickets kosten 10 euro aan de deur en 8 euro in de voorverkoop via depinkenberg.nl.

Tot en met woensdag 14 augustus is er elke woensdag een andere voorstelling in het openluchttheater, variërend van circus en muziektheater tot een eigentijds verhaal over Roodkapje.

Foto: Jurriaan Struijk

