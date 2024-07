Digitaal inloopspreekuur

BRUMMEN/EERBEEK – Iedereen met vragen over de mobiele telefoon, tablet, laptop of e-reader kan wekelijks terecht tijdens een inloopmoment in de bibliotheken in Eerbeek en Brummen. Ook in de zomervakantie zijn er elke week mensen aanwezig die ‘digitale hulp’ kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van een route in Google Maps, aan (video) bellen via WhatsApp of het uitzoeken van e-mail. Deze hulp is gratis en voor iedereen.

Het inloopuur is elke dinsdag tussen 9.30 en 11.30 uur in de bibliotheek in Eerbeek en elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in de bibliotheek in Brummen. Het is handig als bezoekers hun eigen apparaat meenemen voor de uitleg.