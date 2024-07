Dierense Mark Waaijenberg op podium bij EK Crosstriathlon

DIEREN/COIMBRA – De middeleeuwse stad Coimbra in Portugal was dit jaar het toneel van de Europese titelstrijd op de crosstriathlon: de triatlon die bestaat uit openwaterzwemmen, MTB-en en trailrunnen. Donderdag 20 juni verscheen Dierenaar Mark Waaijenberg aan de start in zijn leeftijdscategorie. En met succes: hij eindigde op de tweede plaats.

Waaijenberg deed in de categorie M60-64 mee aan de, door de Europese Triathlon Union gepresenteerde, ‘urban’ crosstriatlon. Coimbra is gebouwd tegen een steile heuvel aan de oever van de rivier Mondego en bestaat uit een labyrint aan smalle straten, stegen en pleintjes geplaveid met ingemetselde grote kiezelstenen. Genoeg hoogtemeters voor het MTB- en looponderdeel.

De Dierense atleet was met vertrouwen afgereisd naar Portugal. “Ik was in 2023 niet alleen Nederlands kampioen crosstriathlon geworden op Ameland, maar ook tweede op de WK Xterra in de Italiaanse Dolomieten.” Toch was de concurrentie in Coimbra sterk. Zo stond onder andere drievoudig Europees en wereldkampioen Massimiliano Donati uit Italië aan de start. Mark en Massimiliano kwamen na het zwemmen als tweede en derde uit het water. Mark vertelt: “Ik had een superstart en sloeg met Massimiliano gelijk een gat naar de rest van het veld. Alleen de Spanjaard Miguel Isla was ons te snel af, maar dat zouden we tijdens het MTB-en herstellen.”

In de lange MTB-aanloop naar de oude stad door modderige aardappelvelden, over een zanderige drafbaan en door het stadsbos van Coimbra kwamen de Nederlander en Italiaan tegelijk met de Spaanse koploper aan bij de oude stad, waar veel van het trapvermogen en stuurmanskunst van de deelnemers werd gevraagd. Het was een spectaculair parcours, met smalle straatjes en veel publiek. Dit was hét moment om het verschil te maken. Mark blikt terug: “Massimiliano ging bij de eerste serieuze klim op z’n pedalen staan en maakte daar het verschil. Hij liep genoeg uit om later de eerste plaats te pakken. Even twijfelde ik: meegaan of mijn eigen tempo rijden. Ik koos voor het laatste: het was nog ver.” Miguel Isla bleef tot de wissel van het MTB-en naar het lopen in het wiel van Mark, maar moest in de wissel een gat laten vallen van zo’n 15 seconden. Pas in de laatste kilometer te voet wist Mark, ondanks tussentijdse versnellingen, echt van de Spanjaard weg te lopen met als resultaat een tweede plaats op dit Europees kampioenschap.

Mark Waaijenberg, links op het podium