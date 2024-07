DIEREN – De ondernemers van Winkelcentrum Dieren hadden de handen ineengeslagen en voor zaterdag 29 juni een dag vol leuke activiteiten georganiseerd. Tijdens deze Dierense Dwaze Dag konden bezoekers kennismaken met de winkeliers en verenigingen uit het dorp en een leuk koopje op de kop tikken bij een van de vele kramen die stonden opgesteld op het Callunaplein, langs de Wilhelminaweg en op de Diderna. Kinderen konden zich laten schminken in de meest bonte kleuren en glitters of hun geluk beproeven bij het touwtje trekken. Knappe koppen konden meedoen aan een uitdaging van de schaakvereniging.

Het was een gezellige dag op het winkelcentrum. Mede dankzij het heerlijke weer waren er volop bezoekers die genoten van alle activiteiten en lekker langs de kraampjes struinden. De geuren van allerlei lekkernijen dreven langs en de trommelmuziek van een djembégroep bracht bezoekers in beweging. In de middag betrad de band Sheer Devotion het podium en waren de terrassen al snel gevuld met toehoorders. De organisatie kijkt tevreden terug op een geslaagde, goedbezochte dag.

Foto: Linda Peppelman

Meer foto's

Volop gezelligheid - Linda Peppelman