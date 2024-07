Dansend aan je conditie werken met Dans je fit.

BRUMMEN – Lekker bewegen en op een laagdrempelige manier dansen én dan ook nog een keer betaalbaar. Dat is het doel van Anja Heutink. De danslerares en muziektherapeut startte begin van het jaar met een dansgroepje op woensdagochtend in Brummen. Op swingende muziek geeft ze simpele workouts die voor iedereen te volgen zijn. En als je een pasje mis, is dat helemaal niet erg. “Het gaat er om dat je in beweging bent.”

Anja geeft al vele jaren danslessen en danstherapie, maar merkte dat er in de omgeving eigenlijk geen aanbod was voor danslessen in de ochtend, terwijl er wel vraag naar was. Ook vond Anja het belangrijk om een dansles te bieden die voor iedereen toegankelijk is, of je nu veel of weinig te besteden hebt. Ze biedt de danslessen elke woensdagochtend aan voor 2,50 euro per les of 5 euro per maand.

De gemeente Brummen ondersteunt het initiatief financieel en daarmee kon Anja een mooie start maken met haar groepje. Vorig jaar werd er gestart met een pilot en inmiddels zitten er 24 vrouwen in de appgroep, die elke week kunnen aangeven of ze wel of niet komen. Het is dan ook niet verplicht om wekelijks te komen. De deelnemers kunnen de avond van tevoren laten weten of ze woensdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur komen dansen in de gymzaal bij zwembad Rhienderoord in Brummen

Een van de deelnemers van het eerste uur is Anja. Zij volgt elke week met veel plezier de danslessen bij haar naamgenoot. Vooral het laagdrempelige van Dans je fit spreek haar erg aan. “In een sportschool heb je toch sneller het gevoel dat het perfect moet. Hier is het niet erg als je een pasje mist of uit de maat gaat.” Een ander voordeel vindt ze het ontbreken van spiegels. “Dan kun je niet alleen zien wat je doet, maar ben je je ook bewust van als het niet goed gaat.”

Onlangs werd de laatste les voor de vakantie gegeven. Lerares Anja kon vanwege een blessure helaas zelf niet meedoen, maar had iets leuks voor de dames in petto. Ze kregen een Drumble Dance workshop. Op opzwepende muziek werd er gedanst terwijl er met drumstokken op skippyballen werd gedrumd. De groep deed enthousiast mee en genoot zichtbaar van de laatste les voor de vakantie.

De danslessen gaan gaan in september weer van start. De precieze data zijn nog niet bekend. Wie een keer wil meedoen, kan vrijblijvend contact opnemen met Anja Heutink via 06-57043010.

Foto: Cynthia Vos