Dansen bij Bello leidt tot diamanten huwelijk

HALL – Ruim 66 jaar delen ze al lief en leed, Gerrie Bannink en Gerrit van Zadelhoff. Op woensdag 17 juli vierden zij hun diamenten huwelijk en kregen zij bezoek van waarnemend burgemeester Geert van Rumund van de gemeente Brummen.

Gerrit van Zadelhoff (83) werd geboren in Hall, maar groeide op bij zijn oom en tante in Eerbeek. “Mijn moeder overleed toen ik nog een baby was en mijn vader kon niet alleen voor zes kinderen zorgen. Maar ik heb een heel fijne jeugd gehad in Eerbeek.” Gerrit bleef door zijn familie natuurlijk nauw verbonden met Hall en toen hij wat ouder werd stak hij regelmatig het kanaal over om te gaan dansen bij Bello. En daar trof hij op een avond Gerrie Bannink.

Ook Gerrie (82) is geboren in Hall en groeide op op het boerenbedrijf van haar vader. Ze ging met een vriendin naar Bello. “Zij had omgang met de vriend van Gerrit en zo hebben wij elkaar leren kennen”, weet ze nog. Toen Gerrie om 22.00 uur naar huis moest, bracht Gerrit haar thuis en zo is het allemaal begonnen. Leuk detail is dat beider vrienden ook met elkaar zijn getrouwd en de vriendschap altijd is gebleven. Ze trouwden op een bloedhete dag, weten ze nog. “En ik mocht mijn pak niet uittrekken”, lacht Gerrit. “De gasten zijn ’s middags nog wezen zwemmen in het kanaal.”

Na hun trouwen trok het jonge paar in bij de ouders van Gerrie. “De oude stal werd verbouwd en daar hebben we vier jaar gewoond”, vertelt Gerrit. “Onze dochter is daar geboren.” Later verhuisde het gezin naar de Domineeskamp, waar nog een zoon ter wereld kwam. Hier wonen de twee nog steeds en met heel veel plezier. “We hebben echt een heel fijne buurt”, zegt Gerrie. “We overlopen elkaar niet, maar kunnen altijd bij de buren terecht. Toen Gerrit in het ziekenhuis lag, zijn ze om de beurt met me naar het ziekenhuis geweest.”

In die tijd op het erf van de ouders van Gerrie werd de basis gelegd voor de grote liefhebberij van Gerrit. Hier leerde hij van zijn schoonvader tuinieren en dat doet hij nog steeds met veel plezier. Hij verbouwt zijn eigen groenten, maar ook bloemen voor Gerrie. Alles wat haar man oogst, verwerkt zij in de keuken. “Vroeger weckte ik alles. In de kelder stonden soms wel vijfhonderd flessen met jam, stoofpeertjes en courgette in ’t zuur. Nu gaat het meeste in de vriezer.”

Direct na de Ambachtschool kwam Gerrit in dienst bij Kersten in Eerbeek en daar is hij zijn hele werkzame leven gebleven. Hij heeft altijd hard gewerkt. “Ik werd als monteur regelmatig verhuurd aan andere bedrijven, ik reisde het hele land door. Omdat de machines in het weekend of met feestdagen stilstonden, moest ik dan vaak werken”, vertelt hij. Gerrie voegt toe. “Dat vonden de kinderen en ik natuurlijk niet zo leuk, maar heeft er wel voor gezorgd dat ik bij de kinderen thuis kon blijven.”

Dat wil niet zeggen dat Gerrie een rustig leven had. Naast de zorg voor haar kinderen, zorgde ze voor haar ouders. Ook toen ze al lang en breed het huis uit was, bleef ze de was voor hen doen. Zelfs toen haar vader veel later al op de Beekwal woonde. Daarnaast bracht ze vijftien jaar de lokale kranten rond in het dorp en is ze al 53 jaar lid van trimclub Libelle.

Allebei zijn ze nog steeds heel actief voor de wintermarkt van de kerk. “Ik brei sokken en sloffen”, vertelt Gerrie. “Die voor de komende markt liggen nu al weer klaar.” Gerrit maakt de kransen en kerststukken en is gedurende het jaar bezig met het zagen en in elkaar zetten van vogelhuisjes en voedertafeltjes. “Als ik niet in de tuin ben, ben ik in de schuur.” Ook maken ze graag tijd voor visite, de koffie staat altijd klaar. Trots zijn ze op hun twee kleinzoons, die graag tijd maken voor hun opa en oma en heel behulpzaam zijn.

Gerrie en Gerrit kijken terug op zestig mooie jaren samen, waarin ze veel hebben gedeeld. Hun geheim? “Je bent het heus niet altijd met elkaar eens, maar je moet geven en nemen.” Binnenkort viert het stel nog een mooi feest bij Bello in Hall, samen met familie, buren en vrienden.