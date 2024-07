REGIO – Natuur en Milieu Gelderland start op woensdag 18 september een cursus Energieboswachter. Deelnemers worden opgeleid tot burgerexperts, die die zon- en windenergieprojecten kunnen beoordelen én verbeteren op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Uitgangspunt van de cursus is dat projecten voor het opwekken van duurzame energie ook ruimte kunnen bieden aan biodiversiteit. Burgerexperts kunnen meedenken met de gemeente en projectontwikkelaar vanuit het belang van natuur en biodiversiteit. Dat betreft bijvoorbeeld het kritisch beoordelen van de locatiekeuze. Daarnaast leren de deelnemers hoe je de bestaande natuur kunt beschermen en ecologische meerwaarde kunt toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan schuil-, nest- en broedgelegenheid voor kleine dieren, vogels, insecten en vlinders. Met specifieke inheemse beplanting en de aanwezigheid van water kan de locatie een mooi gebiedje worden met volop ruimte voor natuur.

De cursus wordt gegeven in Arnhem, duurt drie maanden en bestaat uit zeven bijeenkomsten in de avond en een praktijkopdracht.

natuurenmilieugelderland.nl/cursus-energieboswachter