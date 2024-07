DOESBURG – Zondag 7 juli is het weer Culturele Zondag in Doesburg. Ateliers, galerieën en musea heten bezoekers welkom tussen 12.00 en 17.00 uur. Deze zondag zijn dat er ongeveer vijftien.

In galerie RodeLente het fotowerk te zien van fotograaf Marc Bu. Deze Culture Zondag toont hij een aantal nieuwe werken. Ook biedt de galerie ruimte aan bronzen beelden van Marga Bles.

Papiermakerij Doesburg verzorgt van 13.00 uur tot 16.00 uur een unieke combinatie-workshop. Bezoekers kunnen onder begeleiding van Ewald Weijers een kaft voor een uitschuifboekje scheppen. Dat duurt ongeveer een uur. Het maken van het boekje zelf wordt begeleid door Yvon Bilderbeek. Dat neemt ook ongeveer een uur in beslag. Het laatste uur bestaat uit een wandeling met stadsgids Sten Ruytinx. er kunnen maximaal zes mensen meedoen.

Ook bij de historische boekdrukkerij De Arend kunnen bezoekers aan de slag. Samen met hen wordt een krijttekening gemaakt. Buiten staan tientallen waterverfschilderijen uitgestald, waaronder stadsgezichten van Doesburg en Zutphen en één van de watermolen in Keppel. Deze, en talloze pentekeningen, zijn in de uitverkoop. Binnen draait de drukpers op volle toeren, want er liggen verschillende opdrachten te wachten op uitvoering. In de bloementuin achter de drukkerij kunnen bezoekers genieten van diverse beelden en kleurrijk keramiek.

Een van de vijf musea die Doesburg rijk is, is het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum. Via de nieuwe ingang maakt de bezoeker eerst kennis met de geschiedenis van het speelgoed. In het tweede deel van het museum staat het openbaar vervoer centraal.

Ook Streekmuseum De Roode Tooren heeft bijzondere tentoonstellingen. Momenteel vertelt de expositie ‘Post in de bus’ het verhaal van 225 jaar Nederlandsche posterijen, met speciale aandacht voor Doesburg. Permanent is expositie over Theo Colenbrander, de eerste industrieel vormgever van Nederland. Hij werd in 1841 in Doesburg geboren en overleed in 1930 in Laag-Keppel.

Op de begane grond van het gerestaureerde riddergebouw De Commanderij uit 1286 toont het Lalique Museum de expositie ‘Koninkrijk van Kleuren’. Vanaf 7 juli is de nieuwe tentoonstelling ‘Van Jan Toorop tot Kees van Dongen’ ofwel ‘Van Symbolisme tot Fauvisme’, te zien. Zowel Toorop als van Dongen was een belangrijke Nederlandse kunstenaar in een internationaal speelveld. Ze waren beiden hun tijd ver vooruit of juist wellicht eigentijds. Ze gingen hun eigen weg.

Alle adressen van deelnemers aan de Culturele Zondag zijn te vinden in de folder met plattegrond, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 7 juli gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl