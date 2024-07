DIEREN – Het leerorkest en harmonieorkest van het Dierens Harmonie Orkest speelden zondagmiddag 30 juni in het Carolinapark in Dieren. Mede dankzij het goede weer was er veel publiek dat kwam genieten van de muzikale reis door Europa die hen werd voorgespeeld.

Het leerorkest trapte af met fraaie nummers, waarin de slagwerksectie verrassend leuke ritmische en muzikale dingen liet horen. Het harmonieorkest spelde bekende muziekstukken uit diverse Europese landen.

Foto: Aart van Raalte