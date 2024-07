Collages in de Martinikerk

DOESBURG – Van vrijdag 12 tot en met zondag 28 juli zijn in de Martinikerk nieuwe collages te bewonderen van de Doesburgse kunstenares Carine van den Berg. De expositie is vrij toegankelijk en elke dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Carine is tijdens de openingstijden ter plekke bezig met haar werk en vertelt dan ook hoe collages worden gemaakt. Collages lenen zich bij uitstek voor het maken van de meest uiteenlopende afbeeldingen. Van oorspronkelijke beelden wordt een nieuwe, verrassende compositie gemaakt. De collages worden opgebouwd uit krantenpapier. De vaak zeer kleurrijke beelden worden zorgvuldig verlijmd en verschillende keren gelakt. Hierdoor wordt het papier optimaal geconserveerd en goed tegen UV-licht beschermd. “Het is een onuitputtelijke inspiratiebron”, vertelt Carine enthousiast. Er komt van alles aan bod: sport, dieren, schoonheid, spiritualiteit en ook leuke afbeeldingen voor kinderen.

De collagekunst werd altijd een beetje beschouwd als het ‘kleine broertje’ van de schilderkunst, maar had wel een aantal serieuze beoefenaars, zoals Pablo Picasso en Georges Braque en in ons land Paul Citroen. Het mag zich de laatste tijd weer in een toenemende belangstelling verheugen. Dat blijkt ook uit de bezoekersaantallen van de exposities, die de afgelopen jaren zijn gehouden van Carines werk.