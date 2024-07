Clubkampioenen van TC Eerbeek

EERBEEK – Op zondag 7 juli hebben de jeugd en junioren van Tennisclub Eerbeek gestreden om het clubkampioenschap. Bijna alle leden waren van de partij en er zijn in de verschillende KNLTB-niveaus (rood, oranje, groen en geel) mooie en leuke wedstrijden gespeeld. Matthias, Anne-Fleur, Olivier, Rosalie en Thayrell mogen zich dit jaar clubkampioen noemen.

Kinderen en jongeren die ook willen komen tennissen, kunnen zich via Sjors Sportief aanmelden voor proeflessen of een kijkje nemen op de website van de club.

sjorssportief.nl

tceerbeek.nl