Chinees bezoek op Het P@rk

BRUMMEN – Kindercentrum het P@rk in Brummen kreeg donderdag 4 juli bijzonder bezoek. Een groep van 22 leerlingen en een aantal leerkrachten van de Wenzhou Dalton Elementary School uit China kwam langs om te kijken hoe het daltononderwijs in Brummen wordt vormgegeven en om van elkaar te leren.

Na een presentatie over DKC het P@rk hebben de leerlingen elkaar rondgeleid, is er geleerd over elkaars taal door te leren tellen en is gedeeld hoe verschillend de schooldagen eruit zien in Nederland en China. En dit alles in het Engels.