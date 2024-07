Campagne tegen eenzaamheid jongeren

BRUMMEN – De gemeente Brummen en Stichting Welzijn Brummen zijn een campagne gestart tegen eenzaamheid onder jongeren onder de noemer ‘Hey het is oké’. Een kwart van de jongeren uit Brummen voelt zich in meer of mindere mate eenzaam en net zo’n groot deel heeft mentale problemen.

Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD (2023) voor de gemeente Brummen. Het doel is jongeren aan te moedigen te praten over wat ze bezighoudt. Jongerenwerkers gaan langs scholen, sportclubs en andere organisaties om met het bestuur en leden in gesprek te gaan. Ze nemen ‘podkastjes’ mee waarop een QR-code gescand kan worden en waarmee jongeren toegang krijgen tot persoonlijke verhalen van leeftijdgenoten over eenzaamheid of mentale problemen.

Ze worden doorverwezen naar de website heyhetisoke.nl, waar ze de verhalen van andere jongeren kunnen beluisteren. Jongerenwerker Sjoerd Botschuyver hoopt dat jongeren de weg naar de website én naar de jongerencentra in Brummen en Eerbeek weten te vinden. “Eenzaamheid en mentale problemen belemmeren jongeren op zoveel gebieden. Het zou mooi zijn als we met deze campagne jongeren kunnen bereiken en ondersteunen.”

Foto: Linda Stelma

Sjoerd Botschuyver en Ingrid Timmer laten de ‘Podkastjes’ zien waarmee ze jongeren hopen te bereiken