BZZV vraagt aandacht voor PeukMeuk

BRUMMEN – Zaterdag 6 juli trotseerde een aantal vrijwilligers van de werkgroep Brummen Zonder ZwerfVuil (BZZV) van de Dorpsraad Brummen regen en wind voor de actie Plastic PeukMeuk. In ruim drie uur tijd hebben zij 2840 sigarettenfilters verwijderd van de straat en uit de natuur.

Op het Marktplein was het deze dag, mede gezien de markt, redelijk druk en de kraam en de activiteiten van de BZZV’ers trokken de aandacht van passanten. Enkele deelnemers raapten en anderen gaven voorlichting. Een aantal jonge kinderen hielp spontaan mee met opruimen en zij werden beloond met een leuke verrassing. Bij de volwassenen vielen de peukendoosjes en -pockets die werden uitgedeeld in de smaak, ze werden enthousiast in ontvangst genomen. Omdat één van de vrijwilligers het terras van een snackbar peukenvrij had gemaakt werden allen beloond met een patatje.

Ook elders in het land kwamen opruimers in actie om peuken te rapen én te tellen, van Amsterdam tot Apeldoorn en van Vlissingen tot Vlieland. Dat dit hard nodig is, blijkt wel uit een onderzoek van de CE Delft, waaruit blijkt dat het sigarettenfilter met afstand het meest gevonden en giftigste stuk zwerfafval is. Dagelijks belandt er een vrachtwagenlading vol aan peuken op de Nederlandse straat en in de natuur.