Business & Shopping: Marco Dusink 40 jaar in dienst bij Schildersbedrijf Gabriël

EERBEEK – Op 21 mei was het 40 jaar geleden dat een jonge Marco in dienst trad bij Schildersbedrijf Gabriël om een vak te leren. Bij aankomst op het werk die dag stonden zijn collega’s al vroeg in de ochtend te wachten om Marco persoonlijk te feliciteren en om de glasbus te versieren.

Een vak leren, dat heeft Marco zeker gedaan. Hij startte als leerling-schilder, maar besloot al vrij snel glaszetter te worden. Marco, afkomstig uit Loenen en al jaren woonachtig in Hall, is dan ook een bekend gezicht in Eerbeek en omliggende dorpen. Met zijn gezellige praatjes én vakmanschap heeft hij vele klanten blij gemaakt door woningen en panden van nieuw (isolatie)glas voorzien. Met de glasbus van Schildersbedrijf Gabriël komt Marco met het glas en de hulpmiddelen om de klus te klaren. Soms alleen, maar ook zeer regelmatig bijgestaan door een collega.

In deze tijd is het best bijzonder om een 40-jarig dienstjubileum te kunnen vieren. Het getuigt van loyaliteit en vertrouwen over en weer. Marco wordt dan ook zeer gewaardeerd als mens, collega en vakman.

Gerard voorziet Marco van een gouden speld en legpenning voor zijn jubileum