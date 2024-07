Brummense buitenschilders exposeren in Plein 5

BRUMMEN – Wat begon in coronatijd is uitgegroeid tot een volwaardige werkgroep Buitenschilderen van de Kunstkring Brummen e.o. Tot 26 september exposeren vier leden hun en plein air geschilderde kleurrijke werken in Plein 5 in Brummen.

Een van de vier kunstenaars die haar werk toont is Irene van der Horst-Bakker. Zij schildert abstracte landschappen. Haar favoriete plek om te werken is langs de IJssel. Ze vindt het heerlijk om daar te schilderen met alle ruimte om haar heen en de prachtige wolkenluchten in de verte. Ook het werk van Linda Smit is te zien. Zij is een beginnende landschapsschilder en ze vindt het inspirerend om, naast het werk dat ze thuis maakt, samen met anderen aan het schilderen te zijn. De expressieve stijl van Ton Schoorlemmer is ook te bewonderen. Naast de rivier zijn ook de buitenplaatsen in de omgeving zijn werkplekken. Bij minder goed maakt hij een snelle werkschets, die hij vervolgens in eigen atelier verder uitwerkt.

Els Cornel Reinders maakt het viertal compleet. Zij schildert romantisch realisme. Bij het schilderen in de vrije natuur valt alles voor haar samen; de liefde voor de natuur, het buiten zijn en het plezier in het schilderen.

Een werk van Ton Schoorlemmer