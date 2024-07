Brummenaar brengt boek uit

BRUMMEN – Gert Siebes uit Brummen komt met een nieuwe roman. Het boek is getiteld ‘Tijdgenoten – Roman over vriendschap en vertrouwen’.

In deze roman brengt de worsteling met een steeds verder polariserende wereld verschillende personages samen in een zoektocht naar zingeving in hun levens. Hun levenspaden kruisen elkaar in Berlijn. De personages dicteren de roman, ‘wat zorgt voor een indringende en persoonlijke leeservaring waarin de medemens bepalend is voor ieders ontwikkeling’, aldus Uitgeverij Boekscout.

Gert Siebes (1954) heeft naast een beroepsleven in de zorg, lesgegeven aan hogescholen als docent levensbeschouwing en ethiek. Hij heeft ‘De Drempel’ opgericht, een centrum voor zingeving en sociale kunst waar, samen met anderen, lezingen en cursussen worden gegeven over beeldende kunst en geestelijk leven in samenhang met het ontwikkelen van sociale kunst. Hij is werkzaam in het ‘Huis van Levenskunst’, een dagbesteding voor mensen met een verstoorde geheugenontwikkeling, zoals bij dementie.

‘Tijdgenoten’ is te verkrijgen via de boekhandel of te bestellen via boekscout.nl.