Brummen trots op voortgang woningbouw

BRUMMEN – Sinds 2020 zijn er 496 woningen in de gemeente Brummen gebouwd. Daarmee is de gemeente op schema wat betreft de regionale woondeal. Dat meldt verantwoordelijk wethouder Ingrid Timmer. Ze is trots op wat er tot nu toe is neergezet. “We doen het qua woningbouw gewoon hartstikke goed de afgelopen jaren.”

Twaalfhonderdvijftig. Zoveel nieuwe woningen wil de gemeente Brummen in 2030 méér hebben ten opzichte van 2020. En de gemeente is op schema, zo geeft Timmer aan. Tot nu toe zijn er 496 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Het gaat zowel om huurhuizen als koopwoningen. De aantallen voor elke soort worden bepaald per woningmarktsegment. De verdeling ziet erop toe dat er genoeg sociale huurhuizen en betaalbare woningen worden gerealiseerd.

Timmer: “We houden ons strikt aan deze verdeling en behalen meer resultaat dan we in de regio met elkaar hebben afgesproken. Als we deze lijn blijven voortzetten, dan weet ik zeker dat we de afgesproken 1250 woningen in 2030 gaan halen.”

Pastorietuin

Op dit moment zijn projectontwikkelaars bezig met woningbouw én planvorming bij de wijk Elzenbos in Brummen. Ook wordt er nagedacht over de invulling van het Burgersterrein in Eerbeek en wordt er gekeken naar woningbouw bij de Pastorietuin, een braakliggend terrein achter de kerk in Brummen. Ook lopen er kleine woningbouwinitiatieven, zoals in Hall.

Vorig jaar heeft de gemeente Brummen laten weten drie nieuwe locaties voor woningbouw op het oog te hebben. Die bevinden zich buiten de dorpskernen van Brummen en Leuvenheim. De gemeente heeft er een zogenoemd voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten, Wvg) op gevestigd. Dat betekent dat als de eigenaar wil verkopen, de gemeente het eerste recht van aankoop heeft.

Niet genoeg

Maar zelfs het aantal van 1250 woningen in 2030 is nog niet genoeg om iedereen die in de regio wil wonen van een huis te voorzien. “Dit is geen definitief antwoord op de wooncrisis”, legt Timmer uit. Hoe groot de nood is, laat ze zien met een recent voorbeeld. “Laatst konden mensen inschrijven op zestien flexwoningen aan de Veldkampweg. Daar kwamen zevenhonderd reacties op.” Van die reacties waren er zo’n vijftig afkomstig van jongeren uit Brummen. Zij kregen voorrang bij het loten om de woningen.