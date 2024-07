Brummen blijft asielzoekers opvangen

BRUMMEN – De gemeente Brummen blijft haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het opvangen van mensen uit andere landen die vanwege onderdrukking, geweld of oorlog zijn gevlucht, zo laat waarnemend burgemeester Geert van Rumund weten. Zolang de Spreidingswet van kracht is, blijft de gemeente hier naar handelen.

Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de nieuwe Spreidingswet. Hierin staat dat er goed georganiseerde en evenredig verdeelde structurele opvanglocaties voor asielzoekers moeten komen. Iedere gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid. Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat ze de eerder dit jaar vastgestelde Spreidingswet wil intrekken. De gemeente Brummen heeft besloten dat – zolang deze wet van kracht is – ze handelt in lijn met deze wet. “Dat doen we in provinciaal verband en in nauwe afstemming met de gemeenten en partners in onze regio”, aldus Van Rumund.

De Michaelshoeve in Brummen is een van de plekken waar momenteel statushouders verblijven. Paviljoen Heliant is een zogenoemde ‘doorstroomlocatie’ waar tijdelijk nieuwe inwoners worden gehuisvest. In totaal gaat het om een groep van maximaal 26 mensen.

Daarnaast is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met de eigenaar van het perceel van de Michaelshoeve in overleg over verkoop van het terrein. Zij willen er op termijn voor een langere periode asielzoekers opvangen. Daarbij gaat het om vluchtelingen die de eerste screening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben doorlopen en waarvan de asielprocedure loopt. Er zijn al verscheidene informatieavonden geweest, aangezien de mogelijke komst van een AZC veel vragen opriep bij inwoners van het dorp.

Het COA heeft een afspraak gemaakt dat zij tot 1 oktober van dit jaar de enige is met wie de eigenaar spreekt over de verkoop. Stel dat de koop doorgaat, dan komen er op zijn vroegst in 2026 asielzoekers op het terrein. Er zal verbouwd moeten worden en wellicht moeten er ook bestemmingsplannen worden gewijzigd. Het zou gaan om een aantal van maximaal 350 opvangplekken. De gemeente heeft ook wel een aantal voorwaarden gesteld, mocht de Michaelshoeve een AZC worden. “Het monument, de grande dame moet echt in zijn volle glorie gerenoveerd worden”, aldus verantwoordelijk wethouder Ingrid Timmer.

Brummen.nl/opvang