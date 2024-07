Brievenbus voor gebeden in Velp

VELP – Een brievenbus waar je – al dan niet anoniem – gebedsverzoeken in kunt deponeren. Er staat er één in Velp, tussen nummer 19 en 21 van de Arnhemsestraatweg. De bus is een initiatief van de volle evangelie-gemeente De Hoeksteen in Velp. “De brievenbus valt niet zo op , maar is voor mensen die graag hun vragen en nood bekend willen maken bij God.” Iedere week bidt een groepje mensen uit deze kerk met elkaar en in die gebeden krijgt ook elk gebedsverzoek aandacht. Gebedsverzoeken kunnen ook digitaal worden aangeleverd. Scan daarvoor de QR-code op de brievenbus.

