Breek de Week met Goed Hout figuurzagerij

VELP – Op woensdag 17 juli geeft Judith van Wijk van Goed Hout figuurzagerij Rheden een presentatie en demonstratie bij Breek de Week in de Zoomerij in Velp. Judith begon in 2008 met figuurzagen. Haar vaardigheid, creativiteit en liefde voor het hout spat van de producten af en zorgt voor steeds nieuwe ontwerpen. Judith zaagde in het begin vooral voor zichzelf en voor haar familie. Voor kerst verkocht ze in haar vriendenkring kerststallen. Deze kerststallen werden al snel een succes, waardoor Judith in 2012 besloot om van Goed Hout een echt bedrijf te maken. Sinds 2012 is Goed Hout een begrip.

Iedere derde woensdagochtend van de maand is er in de Zoomerij Velp een gezellige bijeenkomst met een thema. De inhoud varieert van actuele onderwerpen tot verrukkelijke recepten en van creatieve workshops tot inspirerende lezingen. De toegang is gratis, evenals koffie en thee. Aanmelden is niet nodig, maar het mag uiteraard wel. De activiteit vindt woensdag 17 juli plaats van 10.30 tot 12.00 uur.