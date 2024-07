Bouw appartementen in ziekenhuis Velp eind dit jaar van start

VELP – Eind dit jaar moet worden gestart met de bouw van de eerste woningen van het project IJssel District in Velp, op de locatie van het voormalig ziekenhuis. Ontwikkelaar Rudius Vastgoed en woningbouwcorporatie Vivare zetten woensdag 10 juli hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst voor het bouwen van 83 sociale huurwoningen.

Met deze overeenkomst heeft Rudius Vastgoed zekerheid over de verkoop van een groot deel van de 138 woningen die zij gaat bouwen in de voormalige beddentoren van het ziekenhuisgebouw aan de President Kennedylaan. Koen Hensel en Ruben Twijnstra van Rudius Vastgoed zijn blij met de intentieovereenkomst met Vivare. “Het voelt heel goed om met Vivare verder te werken aan de realisatie van deze hard nodige nieuwe appartementen in Velp.”

Alfred van den Bosch van Vivare voegt toe: “Deze 83 nieuwe sociale huurwoningen zijn belangrijk om de wooncrisis te bestrijden. Samen met Rudius Vastgoed en de gemeente Rheden bouwen we aan de vernieuwing van dit deel van Velp. Ook in Park Nieuw Velp, zoals het plan nu heet, is straks plek voor iedereen om te wonen. Het kan mij niet snel genoeg gaan.”

De plannen voor de verbouwing van de beddentoren zijn zo vergevorderd dat Rudius Vastgoed een website heeft ingericht met informatie hierover. Hierin het het plan dus niet langer IJssel District, maar Park Nieuw Velp. De huurwoningen worden toegewezen door Vivare. Belangstellenden voor een koopwoning kunnen zich aanmelden via parknieuwvelp.nl/aanmelden.

Het is de intentie om de bouw van de eerste woningen te starten voor 15 december. De voorbereidingen voor de bouwvergunningen en het openbaar gebied zijn in volle gang.