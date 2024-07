VELP – Op de Bachlaan in Velp is dinsdag 23 juli een boom van ruim 25 meter op de weg terecht gekomen. De brandweer een een hoogwerker moesten er aan te pas komen om de boom te verwijderen. Een stam van een boom met drie stammen bleek te zijn afgescheurd. De brandweer liet de gemeente komen om de overige twee stammen ook gelijk te kappen in verband met de veiligheid.

Foto: Persbureau Heitink