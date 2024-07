Boetes uitgedeeld voor negeren inrijverbod Posbank

GEM.RHEDEN – Sinds maandag 1 juli zijn de doorgaande wegen van Nationaal Park Veluwezoom afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door de gedeeltelijke afsluiting van de Posbank genieten wandelaars en fietsers volop van de rust en schoonheid van de natuur. Maar niet iedereen houdt zich aan het inrijverbod. Afgelopen week zijn de eerste boetes uitgedeeld.

In de eerste weken van de afsluiting heeft de gemeente Rheden allerlei maatregelen getroffen om bezoekers van de maatregelen op de hoogte te brengen. Op verschillende plekken in Rheden, Rozendaal en Velp zijn borden geplaatst bij de afgesloten wegen om extra aandacht te vestigen op het inrijverbod. Ook zijn er wegversmallingen gemaakt. Met name tijdens de weekenden hebben verkeersregelaars geholpen om mensen te informeren over de nieuwe situatie.

Toch zag de gemeente dat niet alle weggebruikers zich aan het inrijverbod houden. Daarom zijn afgelopen week de eerste zeven boetes uitgedeeld aan automobilisten, motorrijders en bromfietsers die het verbod hebben genegeerd. Een boete voor het negeren van het inrijverbod kost 129 euro.

Deze actieve handhaving zal de komende periode worden voortgezet, meldt de gemeente Rheden. De afsluitingen zijn van kracht sinds maandag 1 juli en gelden tot en met 31 augustus, en daarna tijdens alle weekenden en feestdagen.

Matrixborden attenderen het verkeer op de afsluiting van de Posbank