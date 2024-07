BMK sluit seizoen af tijdens boekenmarkt

BRUMMEN – Het Brummens Mannenkoor (BMK) heeft zaterdag 29 juni het seizoen afgesloten tijdens de maandelijkse boekenmarkt. Dit keer stonden de zangers er niet alleen voor de verkoop, maar hebben zij ook twee korte concerten verzorgd.

Na afloop van de markt kon Joop Mulderij, voorzitter van de boekenclub van het BMK, mededelen dat er deze dag opnieuw een heel goede boekenverkoop was geweest. Mede door het zonnige en warme zomerweer was er sprake van een mooie omzet, maar ook op de voorgaande zaterdagen werd er goed verkocht. Het lukt de mannen van de boekenclub elke keer weer een mooie voorraad boeken, puzzels en strips te presenteren. Door de extra inspanningen was dat ook deze keer weer gelukt, waarvoor Joop Mulderij een speciaal dankwoordje tot hen richtte. Een luid applaus van het BMK volgde. De boekenmarkten worden ook de rest van dit jaar gehouden op elke laatste zaterdag van de maand. In de zomer gaan de markten gewoon door.

Tijdens de markt zongen de mannen een aantal liederen. Gestart werd met het Zambiaanse ‘Bonse Abba’, met als solist Henk Gieling. Dat het BMK repertoire zeer veelzijdig en internationaal is, bleek verder uit de gezongen andere nummers. Zo klonken ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld, twee Franse liederen, waaronder ‘Chevaliers’ met als solist René Steen, en het in het Welsh gezongen ‘Gwahoddiad’ Het koor stond zoals gebruikelijk onder leiding van Henriёtte Hansma en werd begeleid door de vaste pianist Gerard Geurts.

De repetities van het BMK starten weer op 20 augustus. Deze zullen vooral in het teken staan van de voorbereiding voor het grote najaarsconcert, getiteld ‘Cheers’. Dit staat gepland voor 16 november in de Pancratiuskerk in Brummen. De Nederlandse musicalster, actrice en sopraan Joke de Kruijf verleent haar medewerking aan dit concert.

Wie wil kennismaken met het BMK, is van harte welkom op de wekelijkse repetitie, die elke dinsdagavond om 19.45 uur wordt gehouden in Plein Vijf te Brummen.

brummensmannenkoor.nl

BMK met dirigent Henriёtte Hansma en solist René Steen