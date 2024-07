Bingo en kaarten bij Kindervreugd

DOESBURG – Er wordt de komende maand op verschillende momenten bingo gespeeld in Speeltuin Kindervreugd in Doesburg. Op vrijdag 5 juli vanaf rollen de balletjes vanaf 19.30 uur en op zondag 28 juli vanaf 13.30 uur. De kinderbingo’s zijn op zaterdagen 13 en 27 juli, deze beginnen om 19.30uur.

Daarnaast is er elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gelegenheid om een kaartje te leggen.