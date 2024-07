Bingo bij Kiboe Eerbeek

EERBEEK – Op zaterdag 13 juli verwelkomt Dorpsboerderij Kiboe in Eerbeek wederom buren en vrienden voor een bingoavond. De deuren van de boerderij aan de Händelstraat openen om 19.00 uur. Kiboe omschrijft de bingo als ‘een evenement dat meer is dan alleen een spel, het is een kans om samen te komen en de gemeenschapszin te versterken’.

Voor de prijs van 5 euro kan men deelnemen aan de bingo en genieten van een warme kop koffie of thee. Het gaat deze avond niet enkel om de prijzen, maar om het plezier van het samenzijn. Aanmelden kan via info@kiboe.nl.