Bijen aaien in Brummen

BRUMMEN – De imkers van de Brummense imkervereniging nodigen belangstellenden uit om te komen ‘bijen aaien’ bij de Bijenschuur aan de Voorsterweg in Brummen. In juli kan dit op donderdag 4 juli. Er is dan stalavond, binnenlopen kan vanaf 19.00 uur. Zondag 14 juli is de bijenstal open van 10.00 tot 16.00 uur in het kader van de landelijke open imkerijdagen. Woensdag 24 juli is er vanaf 19.00 uur stalavond. Tijdens deze openstellingen kunnen bezoekers meer te weten komen over bij en meekijken bij de activiteiten van de imkers.