Bijdrages Cultuurfonds in de regio

REGIO – Cultuurfonds Gelderland, voorheen het Anjerfonds, ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er verschillende projecten in onze regio ondersteund met een financiële bijdrage. Zo kreeg muziekvereniging Eendracht uit Eerbeek 3000 euro voor de concertreeks in het jaar van haar 125-jarig bestaan. Voor stichting Doesburg Jazz is er een bijdrage van 1500 euro. Stichting Rhedelijk Cultureel krijgt 5000 euro voor de muziektheaterproductie Robin Hood en ook voor de stichting Carolina Festival in Dieren is er een bijdrage van 5000 euro.