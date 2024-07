Bezoekerscentrum Doesburg Vertelt opent in september

DOESBURG – Op zaterdag 14 september opent Bezoekerscentrum Doesburg Vertelt zijn deuren voor het publiek. Dat gebeurt met een programma vol activiteiten, verspreid over de hele stad. Er rijden hop-on-hop-off bussen waarmee bezoekers kunnen pendelen tussen historische locaties die corresponderen met digitale vensters in de kelders van het Arsenaal. Op de buitenlocaties staan vrijwilligers klaar om bezoekers rond te leiden.

In het bezoekerscentrum vertellen acht historische vensters de geschiedenis van Doesburg. Zo gaat één van de vensters over de Doesburgse Linies, de verdedigingswerken van Menno van Coehoorn. Het venster vertelt niet alleen de betekenis van de Linies vroeger en nu, maar gaat het ook over Doesburg als vestingstad, met zijn belangrijke rol in de landsverdediging. Een ander voorbeeld is Het Arsenaal zelf. Dit venster laat zien wat het gebouw ooit was en nu is, vertelt over de nonnen die er ooit woonden, en legt uit waarom het een aantal keren bijna werd gesloopt. Alle acht vensters zijn verbonden met historische locaties in de stad en vormen zo een bron van informatie en kennis over de cultuur en de geschiedenis van Doesburg.