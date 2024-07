DIEREN – IVN Oost-Veluwezoom houdt op zaterdag 6 juli een wandeling met gids in Dieren. Centraal staat de betekenis en symboliek van planten. Bloemen en planten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen. Niet alleen voor voedsel, kleurstof en bouwmateriaal, maar ook bijvoorbeeld in de kunst. De waardering van planten is ook aanleiding geweest voor landen of groepen om een plant tot herkenbaar symbool te maken. Denk aan het esdoornblad op de vlag van Canada, plompenbladen op de Friese vlag of de tomaat van SP. Natuurlijk heeft het geven van een rode roos symbolische waarde.

De wandeling start om 10.00 uur bij de parkeerplaats bij de Ontmoetingskerk in Dieren. Er zijn maximaal twintig plaatsen, aanmelden kan via de site. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom/natuuractiviteiten