Bertolf presenteert nieuw album in tuin Middachten

DE STEEG – Zanger en muzikant Bertolf presenteert zondag 28 juli zijn nieuwe album ‘Bluefinger’ in de tuin van Kasteel Middachten. Vanaf 11.30 uur kan het publiek genieten van nieuwe muziek.

Bertolfs liefde voor muziek begon met bluegrass, beïnvloed door zijn vader, die niets anders draaide. Onlangs maakte Bertolf een grote droom waar: hij vloog naar Nashville om een album op te nemen met zijn grote helden: Jerry Douglas, Stuart Duncan en Mark Schatz. Het resultaat is niet alleen het album ‘Bluefinger’, maar ook een theaterprogramma met deze titel. In dit programma brengt Bertolf nieuw werk en de beste nummers en hits van eerdere platen in volledig akoestische bluegrass-versies. Zijn band bestaat uit de top van de Nederlandse bluegrass-scene. Verder vertelt Bertolf over de geschiedenis van bluegrass en speelt hij een aantal parels uit de bluegrass muziek. De voorstelling is geregisseerd door cabaretier en theatermaker Diederik van Vleuten.

Het concert in de tuin van kasteel Middachten begint om 11.30 uur. Kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop en zijn te koop via dezoomerij.nl/agenda. Aan de deur kost de entree 17,50 euro. De tuin van Kasteel Middachten is een half uur voor aanvang van een voorstelling geopend.

Foto: Ray van Olphen