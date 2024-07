Bela roeit de Rijn over om aandacht te vragen voor waterschaarste

TONDEN – Bela Evers uit Tonden is vertrokken op een expeditie om aandacht te vragen voor de toenemende waterschaarste. Met drie teamgenoten onderneemt zij een uitdagende roeiexpeditie over de Rijn. Dinsdag 2 juli ging het Team Ocean van start in Basel, donderdag 11 juli is de aankomst in Rotterdam.

Bela Evers stapte in december 2020 met drie andere vrouwen in een roeiboot om de Atlantische Oceaan over te roeien. Na exact 54 dagen, 20 uur en 12 minuten op volle zee zetten ze weer voet aan wal. Na dit avontuur sloot Bela zich aan bij Team Ocean, dat uitdagende roeiexpedities aangaat om waterbewustwording te vergroten. Het team bestaat naast Bela uit bergbeklimmer Wilco van Rooijen, Sara Eenhoorn en Joost Schutte.

Van top naar zee

Volgend jaar staat er een monstertocht op het programma, waarbij de vier van San Francisco naar Hawaii roeien en daar Mount Kea beklimmen, de hoogste berg ter wereld gemeten vanaf de oceaanbodem. ‘Van de zee naar de top’ is daarbij het motto. Maar nu is het team eerst onderweg van de ’top naar de zee’. De Rijn-expeditie die op dit moment onderweg is, start vanaf de waterbron in de bergen bij Basel in Zwitserland en voert vervolgens via de Rhône en de Rijn naar de Noordzee bij Rotterdam. Een reis over de drukst bevaren rivier van Europa, met grillige en gevaarlijke stromingen, diepteverschillen en talloze sluizen. “De gletsjers uit de Alpen smelten en voeden de Rijn en onze zoetwatervoorraad. Maar als gletsjers opdrogen, loopt onze watervoorraad gevaar. De gletsjers zijn naar verwachting tegen 2040 vrijwel allemaal verdwenen”, legt het team de keuze voor deze route uit.

6 Liter water

Onderweg gaan de roeiers de uitdaging aan om te leven met maximaal 6 liter water per persoon per dag. Nederlanders verbruiken gemiddeld 129 liter water per persoon per dag. “Tijdens al mijn expedities is mij altijd duidelijk geworden hoe belangrijk schoon drinkwater is om te overleven”, vertelt ervaren bergbeklimmer en avonturier Wilco van Rooijen. “In 2040 komen we volgens het RIVM 300 miljard liter water tekort in Nederland. Met onze huidige technologie en infrastructuur kunnen we het probleem niet oplossen. Wat we wel kunnen doen, is ons gedrag aanpassen, als individu en als bedrijf, door stil te staan bij de waarde die schoon drinkwater daadwerkelijk vertegenwoordigt.”

Met deze expeditie wil Team Ocean hier meer aandacht voor vragen. Zo is de hashtag #aquawareness in het leven groepen, waarmee iedereen zijn ervaringen met waterbesparing kan delen op social media en zo een bijdrage kan leveren aan bewustwording.

De tocht van Team Ocean is zelf natuurlijk ook te volgen op verschillende sociale media-kanalen. Op teamocean.nl staat een kaart waarop te zien is waar het team zich op dit moment bevindt.

Foto: Elements – Bo Koster

Team Ocean, met helemaal links de Tondense Bela Evers