Bela roeide van Bazel naar Rotterdam

TONDEN – De Tondense Bela Evers roeide in tien dagen de Rijn af, van Bazel in Zwitserland naar Rotterdam. Met haar Team Ocean vraagt ze aandacht voor waterschaarste, onder andere door aan boord van de kleine boot te leven op 6 liter water per persoon per dag. Met de Rijn-expeditie werd de focus gelegd op het opdrogen van de gletsjers in de Alpen, een belangrijke bron van zoetwater.

Het is de bedoeling dat het team volgend jaar een grotere tocht gaat ondernemen. De vier willen dan van San Francisco naar Hawaii roeien en daar Mount Kea beklimmen, de hoogste berg ter wereld gemeten vanaf de oceaanbodem. Team Ocean is te volgen via diverse social media en op teamocean.nl.

Foto: Foto: Elements – Bo Koster