Band BoOM in bibliotheektuin

BRUMMEN – Op vrijdagavond 28 juni klonken er vrolijke noten vanuit de tuin van de bibliotheek in Brummen. De band BoOM trad deze avond op met een mix van Ierse folkmuziek.

De organisatie van deze muzikale avond lag voor de laatste keer in handen van Lydie Walgemoed van de bibliotheek. Onder de vlag van ‘Buiten ’t Boekje’ heeft Lydie al meerdere muzikale avonden georganiseerd. Dit keer was het dus de band BoOM (Band of Older Men) die een afwisselende programma liet horen aan het publiek. Er waren bekende en minder bekende hits te beluisteren. Ook wist de band aangenaam af te wisselen in stem- en instrumentgebruik. Het publiek reageerde zeer enthousiast.

Voor Lydie Walgemoed was het de laatste keer dat zij dit evenement vanuit Buiten ’t Boekje organiseerde. Haar vertrek aan het einde van 2024 markeert het einde van een tijdperk bij de bibliotheek in Brummen.