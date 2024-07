Avondwandeling Eerbeekse Hooilanden

EERBEEK – IVN Eerbeek verzorgt vrijdag 19 juli een wandeling door de Eerbeekse Hooilanden. Onderweg vertellen de gidsen samen met boer Grolleman over het natuurproject dat hier in 2013 werd gestart. In samenwerking met Natuurmonumenten en het Waterschap heeft boer Grolleman een groot deel van zijn landbouwgrond, de Eerbeeksche Hooilanden gelegen naast de Empese en Tondense Heide, weer omgevormd tot natuur. Door deze omvorming zijn de natte hooilanden van vroeger weer terug, wat weer een gunstig effect heeft op het herstel van de Empese en Tondense heide. De veranderingen in flora en fauna komen tijdens deze wandeling uitgebreid aan de orde en daarbij laat de natuur zich tijdens een avondwandeling van een heel andere kant zien dan overdag.

De wandeling start om 19.00 uur bij Natuurboerderij de Mhene aan de Lendeweg in Hall en duurt ongeveer 2,5 uur.