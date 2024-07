Arjan Veen in de Martinikerk

DOESBURG – Donderdag 1 augustus geeft Arjan Veen een orgelconcert in de Martinikerk in Doesburg. Veen speelt op het beroemde Walcker-orgel werken van Johann Sebastian Bach, Max Reger en Charles Marie Widor.

Arjan Veen is concertorganist, kerkmusicus en dirigent. Hij is als (cantor-) organist verbonden aan de Maartenskerk in Doorn, de Grote kerk van Vianen en als vesperorganist aan de Domkerk te Utrecht. De organist behaalde zijn Bachelor en Masterdiploma orgel aan het Rotterdams Conservatorium en studeerde bij Aart Bergwerff, Ben van Oosten en Hayo Boerema. Zijn masterrecital orgel sloot hij summa cum laude af in 2015. Hij behaalde meerdere prijzen bij internationale orgelconcoursen en volgde onder meer masterclasses bij Hans-Ola Ericsson, Jürgen Essl en Peter Planyavsky. In september 2022 mocht hij na zijn optreden in de int. orgelserie van de stad Kortrijk (BE) twee prijzen in ontvangst nemen, waaronder de prijs voor de beste vertolking van orgelwerken van Cesar Franck.Arjan sloot zijn studie Koordirectie (Master) aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen in juni 2022 succesvol af. Naast projectkoren en ensembles is hij sinds 2022 dirigent van het Eindhovens kamerkoor (EKK).

Kaarten zijn te reserveren via martinikerk-doesburg.nl/programma. Ook zijn kaarten te koop aan de zaal. De kerk is open vanaf 19.30 uur, aanvang is 20.00 uur.